İsrail'in Gazze'de bir okulu vurdu: Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi

Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 100 kişinin öldüğü bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak saldırıya tepki gösterdi.

"İsrail’in Gazze’deki Bir Okul Binasına Yaptığı Saldırı Hakkında" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

Okul saldırısı

Gazze'de Hamas kontrolündeki hükümet, bölgede yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlenen hava saldırısında 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın medya bürosu, saldırının Ed Derac Mahallesi'nde bulunan okuldakilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

En az 100 kişinin hayatının kaybettiği duyurulan açıklamada, sağlık görevlilerinin henüz tüm cesetlere ulaşamadığı ifade edildi.

Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Filistin Sivil Savunma oluşumunun sözcüsü Mahmud Bassal, "Şu ana kadar 11'i çocuk, altısı kadın, 93 şehidimiz var" dedi. Bassal, okulun bulunduğu yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını söyledi.

Bassal, AFP'ye yaptığı açıklamada ise "Üç İsrail roketi, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu vurdu" dedi.