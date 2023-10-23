İsrail'in Gazze'ye saldırılarına HKP'den suç duyurusu

7 Ekim'de başlayan çatışmanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sürerken can kaybı, yaralı sayısı ve yıkım gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri de, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle, İsrailli askeri ve sivil yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, "siyonist" İsrail'in 14 Mayıs 1948'den beri ABD'nin Orta Doğu'daki ileri karakolu ve petrol bekçisi olduğunu, kurulduğu günden bu yana Filistin halkına karşı savaş ve soykırım suçu işlediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında, 5000'e yakın insanın hayatını kaybettiğini, bunların 1800'den fazlasının çocuk olduğunu belirten Kıran, "İsrail uluslararası savaş kurallarına göre yasaklanmış misket bombaları, fosfor bombaları kullanmakta, Filistin halkına büyük bir katliam yaşatmaktadır." diye konuştu.

HKP olarak uluslararası ceza mahkemesini göreve çağırmak için başvurduklarını ifade eden Sait Kıran, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında, "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.