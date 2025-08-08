İsrail'in Gazze'yi işgal planına Türkiye'den ilk tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz." denildi.

"Kararı en güçlü biçimde kınıyoruz"

Soykırım niteliğindeki saldırılarını sürdüren İsrail’de kabine, Gazze’nin topyekûn işgalini öngören planı onayladı. Tel Aviv yönetimi, uluslararası hukuk karşısında sorumluluktan kaçınmak için bu adıma “işgal” demek yerine “kontrol” ifadesini kullandı. İsrail'in bu hamlesine Ankara’dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

