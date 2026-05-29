İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu deprem testini geçemedi: Binanın yıkılması planlanıyor

İsrail’in İstanbul’daki başkonsolosluğuna ev sahipliği yapan binanın depreme dayanıklılık testinden geçemediği bildirildi. Bu gelişme üzerine İsrail hükümetinin önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.

Konuya yakın kaynakların Middle East Eye'a verdiği bilgilere göre İsrail'in Ekim 2023'te güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini Türkiye'den çekmesinden bu yana kısmen kapalı olan binanın yıkılması planlanıyor.

Oksijen'in derlediği habere göre gelecek yıllarda ise bu arazinin üzerine yeni bir projenin inşa edilmesi öngörülüyor. Yıkım kararı, İsrail hükümetini diplomatik ve lojistik açıdan oldukça zor bir durumda bıraktı.

Bazı İsrailli kaynaklar ilk olarak medyaya yaptıkları açıklamalarda, konsolosluğun Türkiye ve İsrail arasında tırmanan siyasi gerilim nedeniyle belirsiz bir süre için kapatıldığını öne sürmüştü fakat meselenin siyasi krizden ziyade, tamamen teknik engellerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Yeni binada maliyetler katlanıyor

Mevcut binanın bazı bölümleri İsrail devletinin mülkiyetinde bulunsa da, yeni inşa edilecek projede konsolosluğun aynı arsada yeniden açılması ticari zorlukları ve ek maliyetleri beraberinde getiriyor.

Söz konusu plaza, birden fazla katında çok sayıda işletme ve ofisi barındıran ticari bir merkez olarak faaliyet gösteriyordu.

Türkiye'de yarı gökdelen sayılabilecek bu büyüklükteki bir plazanın kentsel dönüşüm veya yeniden inşa için yıkılması, nadir görülen bir durum olarak nitelendiriliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "İsrail diplomatik misyonlarının inşası için belirlenmiş çok katı İsrail standartları ve şartnameleri bulunmaktadır. İnşaat şirketinin bu yüksek maliyetli gereksinimleri karşılaması pek mümkün görünmüyor" dedi.

Aynı kaynak, İsrail'in yeni projede konsolosluğu elinde tutmak istemesi halinde inşaat şirketini ikna etmek ve gerekli ek bütçeyi tek başına sağlamak zorunda kalacağını vurguladı.

Kaynaklar, yeni yapılacak mülkteki hakların yine İsrail hükümetinin mülkiyetinde kalacağını, ancak İsrail'in yeni binada konsolosluk açmasının pek olası olmadığını dile getirdi.