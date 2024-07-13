  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı artıyor
Takip Et

İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı artıyor

İsrail ordusunun, son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 98 kişi öldü, 186 kişi yaralandı. İsrail'in 281 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 443'e çıktı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in saldırılarında Gazze'de can kaybı artıyor
Takip Et

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 443'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 281 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 98 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 443'e, yaralananların sayısının da 88 bin 481'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail güvenli bölgeye saldırdı: En az 50 kişi hayatını kaybettiİsrail güvenli bölgeye saldırdı: En az 50 kişi hayatını kaybettiDünya
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin duyurdu: 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak'Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin duyurdu: 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak'Gündem

 