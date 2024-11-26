İsrailli hahamı öldüren 3 Özbek, İstanbul'da yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli hahamı öldüren 3 Özbekistan vatandaşı İstanbul'da yakalandığı ortaya çıktı. Üç Özbekistan vatandaşı Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Ne olmuştu?

İsrail hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) geçen perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, BAE'de 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın cesedine ulaşıldığını duyuruldu.

Açıklamada, "Zvi Kogan'ın öldürülmesi antisemitik bir terör olayıdır. İsrail Devleti, sorumluları adalete teslim etmek için elinden geleni yapacaktır" denildi. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da cinayeti "aşağılık, antisemitik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Moldova vatandaşı da olan Haham Kogan, perşembe gününden beri kayıptı. Öldürülen din görevlisi, en büyük Hasidik Yahudi organizasyonlarından biri olan Chabad'ın BAE’deki temsilcisiydi.

Chabad nasıl bir organizasyon?

BAE’deki Chabad vakfı temsilciliği, bu ülkeyi ziyaret eden veya yerleşik durumda olan Yahudilere destek sağlıyordu. 28 yaşındaki hahamın diğer Chabad temsilcileri ile “Emirlik’te Yahudiliğin yerleşmesi ve gelişmesi için” çalıştığı kaydediliyordu.

Haham Kogan’ın Dubai’de Tevrat prensiplerine göre (koşer) hizmet veren bir süpermarketi de yönetiyordu. İsrail hükümeti, din adamının öldürülmesi sonrası bir uyarı ile “BAE’ye ancak zorunlu hallerde seyahat edilmesini” tavsiye etti.

Hükümet, ülkedeki yerleşik veya turist İsrailliler’in de “gerçek bir risk" altında olduğunu duyurdu.

İsrail ile BAE, ABD'nin arabuluculuğunda Eylül 2020'de yeniden diplomatik ilişki kurmuştu.

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