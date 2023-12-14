İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden milletvekili Bitmez hakkında 'nefret' paylaşımı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm haberinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Nahshon'un geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Nahshon paylaşımında, "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..." diye yazmıştı.
Salı günü TBMM bütçe görüşmelerinde konuşmasını gerçekleşirdiği sırada fenalaşarak bilincini kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bitmez'in ölümünün ardından olay günü yaşananlara dair paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon X'de (Twitter) gündeme geldi.
İsrailli yetkili ne demişti?
Bitmez'in yere yığıldığı görüntüleri alıntılayan Nahshon, Türkçe paylaşımında "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..." ifadelerine yer verdi.
İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür... 🇹🇷🇮🇱😊 https://t.co/weXZcnzr5o— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 12, 2023