İşsizler adına açılan hesaplarla yasa dışı bahisten 223 milyon TL haksız kazanç iddiası: 27 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan

açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasa dışı bahislerde kullandıkları tespit edilen şahıslara yönelik 5 ay süren teknik takipli çalışma yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar sonucunda tespit edilen şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 223 milyon TL tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM sim kartları ile ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden biri, elleriyle kalp işareti yaparak Yağmur isimli kız arkadaşına seslendi.