İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ayşe Barım kararı

Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan açılan davayı görecek olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı gönderdi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi yazıda, şunları kaydetti:

"Adı geçen sanığın en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevkinin sağlanarak aralarında kardiyolog ve nörolog hekimlerin de bulunduğu heyetten sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda rapor aldırılması ve alınacak raporun duruşmanın atılı bulunduğu 7 Temmuz 2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi hususa rica olunur."