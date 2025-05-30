İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ayşe Barım kararı
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili dava dosyasında yer alan menajer Ayşe Barım’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek, sağlık durumu nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olup olmadığına dair rapor hazırlanmasına karar verdi.
Menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan açılan davayı görecek olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı gönderdi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi yazıda, şunları kaydetti:
"Adı geçen sanığın en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevkinin sağlanarak aralarında kardiyolog ve nörolog hekimlerin de bulunduğu heyetten sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda rapor aldırılması ve alınacak raporun duruşmanın atılı bulunduğu 7 Temmuz 2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi hususa rica olunur."