İstanbul 84 yılın en büyük yağışını aldı: Okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da sağanak yağış yüzünden çok sayıda ilçede binden fazla su baskını oldu. Bazı araçlar sular altında kaldı.

İBB, 14 Ekim'de 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını açıkladı.

Okullar cuma günü de tatil edildi

Bazı illerde etkisini sürdüren sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle perşembe günü (bugün) eğitime ara verildi.

Son meteorolojik veriler doğrultusunda bazı kentlere sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının açıklanması üzerine, yarın da okulların tatil olup olmayacağı da merak konusuydu.

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini bildirdi.

"2 kişi hayatını kaybetti, 3 vatandaşın durumu iyi"

Vali Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçümlere başladığı 1942 yılından itibaren İstanbul'umuza düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş. Bugünkü rakamımız 261 kilo olarak ölçüldü.

Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"19 çalışma grubumuz teknik çalışmalara başladı"

Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız birebir takip etti. Sayın bakanlarımız süreçle yakinen ilgilendi. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Aile Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Enerji Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız kendi alanlarıyla ilgili bu süreçte zaman zaman bizlerden bilgi alıp talimatlarını ilettiler.

Yine olayın ilk anından itibaren ilçe afet koordinasyon kurulları, il afet koordinasyon kurulu toplanarak çalışmalara başlandı. Bildiğiniz gibi afetlerle ilgili il ve ilçe koordinasyon kurullarının dışında ayrıca çalışma gruplarımız var. Selle ilgili de 19 çalışma grubumuz kendi alanlarıyla ilgili teknik olarak çalışmalara başladılar.

"46 bin 597 personelimiz çalışmalara bizzat katıldı"

Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, 1. Ordu Komutanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Kızılayımız ve bütün kurum ve kuruluşlar kendi alanlarında bu çalışmayı sürdürdüler.

Yaklaşık 8 bin 597 personelimiz kurtarma ekibi olarak, 38 bin de destek personeli olmak üzere toplamda 46 bin 597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katıldılar.

"İl genelinde 2 bin 722 kişi kurtarıldı"

İl genelinde 2.722 kişi bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibarıyla 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. 39 ilçemizde ihtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız kaymakamlarımızın koordinasyonunda çeşitli güvenli yerlere yerleştirildiler. Bazen kamu misafirhaneleri, bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edildi ve edilecekler.

"İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi"

Kızılay'ımız ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. İstanbul Havalimanı'nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş, 12 gidiş olmak üzere toplam 19 sefer iptal edildi.

Etkilenen vatandaşlara iaşe ve konaklama hizmeti hava yolları tarafından sunuldu. An itibarıyla 16 kapalı yol bulunmakta olup bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana arterler değil, daha küçük çaplı ve alternatifi olan yerler.

"Yarın da okullarımız tatil edildi"

İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti.

Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz.

Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı? Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte; çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi.

Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız.

"İdari izinler yarın da devam edecek"

Bu aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek. Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına bakarak, kendi durumlarına bakarak uygun görüyorlarsa yarın tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması.

Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doyuma ulaştı. Dolayısıyla da yüz binde bir bile olsa, bir milyonda bir bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi, buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız için ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, şu bir iki gün içerisinde dinlenmelerini tavsiye ediyoruz.

Motorlarla ilgili yasak devam edecek

Motorlarla ilgili yasağımız aynı şekilde devam edecek. Onlarla ilgili trafik şartları uygun olduğunda ilave bir açıklama yapacağız. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları dikkate alması; can kaybını ve buna benzer zararları azaltma noktasında etkili oldu. Ben bu açıdan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde uyarılarımızı dikkate alarak bodrum ve benzeri yerlerde, su baskını riski olan yerlerde bulunmamaları da bu zararları azalttı.

"Devletimiz güçlü, hiç kimse açta açıkta kalmaz"

Bu süreçte AFAD koordinasyonunda bütün kurumlar ellerinden geleni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben şükranlarımı arz ediyorum.

İlk andan itibaren biraz önce söylediğimiz gibi Sayın bakanlarımızı talimatlandırarak ihtiyaç olan her konuda desteklerini esirgemediler. Devletimiz bütün kurumlarıyla görevinin başında. Yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları...

Vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesiyle ilgili zarar tespit komisyonlarımız çalışmaya başladı. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın zararları kaymakamlarımızın koordinasyonunda kurulan ekipler tarafından bugün çalışmaya başladı.

Yarın ve cumartesi, pazar da çalışmaya devam edecek. Hedefimiz pazartesi gününe kadar tamamının tespit edilmesi ve pazartesi itibarıyla da hemşehrilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz.

Ama hiç endişelenmesinler; devletimiz güçlü, milletimiz devletimizin arkasında. Hiç kimse açta açıkta kalmaz. Tek üzüntümüz iki hemşehrimizin vefat etmesi. Diğerlerinin hepsinin telafisi bir şekilde mümkün. İnşallah bunun telafi edildiğini geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız.

Sözlerime son verirken vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim şehrimizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin. Sizlere de ayrıca çalışma arkadaşlarımıza emeklerinizden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum."