İstanbul açıklarında gemide zehirlenme: 1 mürettebat öldü

İstanbul Valiliği, saat 17.30 sularında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde seyreden Swanlake isimli Panama bayraklı tankerde zehirlenme ihbarı alındığını duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan ilk belirlemelere göre olayın, tankerin soğuk tankında meydana gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bir mürettebat hayatını kaybederken, zehirlenen iki mürettebat ise gözetim altına alındığı öğrenildi.

Gemide toplamda 13 Rusya vatandaşı mürettebatın bulunduğu bildirildi

Hayatını kaybeden ve zehirlenen iki kişinin dışındaki 10 mürettebat ve diğer iki yaralının tahliye çalışmaları ekiplerce titizlikle sürdürülüyor.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.