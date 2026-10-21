  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul açıklarında karaya oturmuştu: 238 metrelik tanker kurtarıldı
Takip Et

İstanbul açıklarında karaya oturmuştu: 238 metrelik tanker kurtarıldı

İstanbul Sarıyer açıklarında karaya oturan 238 metrelik Banda tankeri kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul açıklarında karaya oturmuştu: 238 metrelik tanker kurtarıldı
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."