İstanbul açıklarında karaya oturmuştu: 238 metrelik tanker kurtarıldı
İstanbul Sarıyer açıklarında karaya oturan 238 metrelik Banda tankeri kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
"Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."