  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesi yarın yapılacak
Takip Et

İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesi yarın yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha modern hale getirilecek ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılacak İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesi yarın yapılacak
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tamamına hizmet eden İstanbul Adli Tıp Kurumunu yeni hizmet binasına kavuşturacaklarını belirten Tunç, "Daha modern hale getireceğimiz ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatacağımız İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesini yarın gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu ana hizmet binasının 77 bin 856 metrekare kapalı kullanım alanı, 2 bodrum, zemin ve 9 kat, Kimya, Biyoloji, Fizik, Trafik, Morg, Aktüerya, Gözlem, Adli Bilişim İhtisas Daireleri, Adli Tıp İhtisas Kurulları, 190 kişilik toplantı/konferans salonu ve toplam 697 araçlık otoparktan oluşacağını aktardı.

Proje kapsamında ana binanın yanında 2 bodrum ve zeminden oluşan 2 bin 487 metrekarelik teknik bina ile zemin ve 2 kattan oluşan her biri 1160 metrekare 2 prefabrik bina yer alacağını kaydeden Tunç, yapımına en kısa sürede başlanacak bu önemli projenin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Adana kebapta kalp ve baş eti, dana kıymada kanatlı eti kullanmışlar!Gündem
Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyon ödemeleri güncellendi! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Sahte alkolden zehirlenen yazar Hanzade Urul yaşamını yitirdiSahte alkolden zehirlenen yazar Hanzade Urul yaşamını yitirdiGündem
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacakİETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacakEkonomi

 

Gündem
Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükselecek
Silahla ateş edenlere verilen cezalar yükselecek
Bakan Tekin yanıtladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu?
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidecek
Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır
Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır
MİT’ten büyük operasyon! PTT ve HGS üzerinden vatandaşları dolandıran suç ağına darbe vuruldu
MİT’ten büyük operasyon! PTT ve HGS üzerinden vatandaşları dolandıran suç ağına darbe vuruldu