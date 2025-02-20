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İstanbul Adliyesi'nde keşif yapan 2 örgüt üyesi tutuklandı

Silahlı terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada İstanbul Adliyesi'ne yönelik eylem için keşif yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Adliyesi'nde keşif yapan 2 örgüt üyesi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, örgütün açık alan yapılanmasında yer alan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Adliyesi'ne yönelik keşif çalışması yaptıkları belirlendi

Şüphelilerin, sözde devrim şehitlerinin anıldığı 30 Mart-17 Nisan haftasında eylem arayışında oldukları, bu nedenle İstanbul Adliyesi'ne yönelik keşif çalışması yaptıkları belirlendi.

Başsavcılığın talimatı üzerine terör örgütü DHKP-C kapsamında 2 arşiv kaydı bulunan Yıldız T. (77) ile yine örgütle iltisakı nedeniyle 5 arşiv kaydı olduğu anlaşılan Selda Ö. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesi'ne götürülen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

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