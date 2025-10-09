İstanbul altın rafinerisi soruşturması: 20 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada savcılıkta ifadesi tamamlanan 2 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 20 kişinin “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talep edildi.

Ne olmuştu?

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edilmişti.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşılmıştı.

24 adrese baskın düzenlenmişti

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 22'si gözaltına alınırken, firari 1 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Dosyada kimlerin isimleri var?

Devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu belirlenen isimler şöyle:

İAR AŞ sahibi Özcan Halaç,

İAR Genel Müdürü Ayşen Esen,

İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen,

İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç,

İAR çalışanı Erkam Halaç,

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç,

Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez,

Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur,

Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu,

İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek

İstanbul Altın Rafinerisi kime ait?

Halaç ailesine ait şirketin temeli, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi'ne dayanıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) internet sitesinde yer alan bilgi göre, kuruluş içinde Halaç ailesi önemli yere sahip. Ömer Halaç; tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, gelişen sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek ve rekabet koşullarına daha iyi uyum sağlamak amacıyla altın rafinasyon işlemlerine başladı.

Sitedeki bilgiye göre, Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, Kapalıçarşı altın piyasasında yer edindi. Şirket, 1996 yılında T.C. Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın katkılarıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi ile 2002 yılında birleşme kararı aldı.

Halaç ailesi, yüksek hissesiyle İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetimini üstlendi. Firma dönem içerisinde, rafinasyon dışında gram altın üretimini Türkiye'de ilk defa başlatarak sektörde yer edindi.