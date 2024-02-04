DEM Parti, İstanbul adayını 9 Şubat'a kadar açıklayacağını duyurdu
Bir süredir CHP ile yerel seçim işbirliği için görüşmeler yapan DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, adayların 9 Şubat'a kadar açıklanacağını duyurdu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti); İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla katılma kararı aldı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün Ankara'da parti genel merkezinde gazetecilerin karşısına geçti. Doğan İstanbul'da aday çıkaracaklarını ve 9 Şubat'a kadar adayların isimlerini paylaşacaklarını bildirdi.
'Başak Demirtaş aday olacak mı?' sorusu
Ayşegül Doğan, gazetecilerden gelen 'Başak Demirtaş aday olacak mı?' şeklindeki bir soruya ise, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil olmak üzere diğer kentlerdeki adaylarımızı açıklayacağız. Başak Demirtaş da havuzumuzda" yanıtını verdi.