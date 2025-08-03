İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı tren yağış nedeniyle 1 buçuk saat yolda kaldı.

İstanbul-Ankara seferini tapan TCDD'nin hızlı treni, yağış nedeniyle arıza yaptı. Eskişehir'i geçtikten sonra arızalanan tren yaklaşık 1 buçuk saat boyunca hareket etmedi. Arızanın çözülmesiyle tren yeniden hareket etti.

İstanbul - Ankara seferini yapan hızlı tren Eskişehir’i geçtikten sonra 20:30 civarı arızalandı. 16:30’da Söğütlüçeşme’den hareket eden tren Eskişehir’i geçtikten sonra arızalandı ve durdu. Edinilen bilgiye göre yağış sebebiyle elektrik iletiminde sıkıntı yaşanması nedeniyle tren arıza yaptı.

Yolcular 1 buçuk saat bekledi

Arıza nedeniyle yoldular bir buçuk saat trende bekledi. Bir buçuk saatlik bekleyişin ardından tren yeniden harekete geçti.

Tren'in "sıcaklık nedeniyle raylardaki yangın riski" gerekçe gösterilerek iki saat geç kalktığı iddia edildi.

Bir yolcu sosyal medya hesabı üzerinden konya ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye’de hızlı tren yok boşa hızlı trene paranızı vermeyin. Geçen hafta Sakarya’dan İstanbul’a giderken hava sıcak raylar da yangın riski var diye 2 saat rötar yaptı. Bugün İstanbul Ankara da hala trendeyiz, bu sefer de yağmur yağıyor 30 dk bekliyoruz. Yazık."