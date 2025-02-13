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İstanbul Arnavutköy'de okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

İstanbul'daki Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber Merkezi
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İstanbul Arnavutköy'de okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
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Arnavutköy'de, Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, iki bina arasındaki boşlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haraççı'da bulunan okulda, iki bina arasında yer alan boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken öğrenciler binalardan hızla tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, daha sonra sınıflarına döndü.

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