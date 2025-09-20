İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı

Bakanlık soruşturma açtı

İstanbul'daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaz tatili için yurttan çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrencilerin valizlerinin karıştırıldığı, bazı eşyaların çalındığı, sütyenlerine kalplerin çizildiği, bazaların altına prezervatiflerin bırakılmasına ilişkin paylaşımların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, soruşturma açmıştı. Soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alınmıştı.

Olaya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 4 kişinin yakalandığını açıkladı.