  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı
Takip Et

İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı

İstanbul Atatürk Kız Yurdu’nda öğrencilerin valizlerin açıldığı ve eşyalarının çalındığı paylaşımlarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaparak 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı
Takip Et

İstanbul Atatürk Kız Yurdu’ndaki olaya ilişkin 4 kişi yakalandı - Resim : 1

Bakanlık soruşturma açtı

 İstanbul'daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda yaz tatili için yurttan çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrencilerin valizlerinin karıştırıldığı, bazı eşyaların çalındığı, sütyenlerine kalplerin çizildiği, bazaların altına prezervatiflerin bırakılmasına ilişkin paylaşımların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı,  soruşturma açmıştı. Soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alınmıştı.

Olaya ilişkin harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü 4 kişinin yakalandığını açıkladı. 

Gündem
Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
Japon Altes Prensesi Akiko Mikasa Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı mutlak butlanı engelleyecek mi?
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı mutlak butlanı engelleyecek mi?
Nevşehir'de peribacası çöktü! Güvenlik önlemi alındı
Nevşehir'de peribacası çöktü! Güvenlik önlemi alındı
MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi gerçekleşebilir mi?
MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi gerçekleşebilir mi?
Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
Vali açıkladı: Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamıyor
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama