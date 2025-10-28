İstanbul Bahçelievler'de yük asansörü düştü! Yaralılar var

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Asansörde bulunan dört işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

