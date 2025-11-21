İstanbul baraj doluluk oranları nedir? 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Kasım 2025 tarihli güncel baraj verilerini açıkladı. Paylaşılan son rakamlar, su seviyelerinde riskli seyrin sürdüğünü gösteriyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İte 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları nedir?

İSKİ verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı %20,29 seviyesine kadar düştü. Bu oran, geçtiğimiz yılların aynı dönemine kıyasla daha düşük ve İstanbul’un su ihtiyacı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir seviyeyi işaret ediyor.

21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

Alibey: %12

Büyükçekmece: %22

Darlık: %2

Elmalı: %50

Istrancalar: %20

Kazandere: %1

Pabuçdere: %3

Sazlıdere: %19

Terkos: %22

Ömerli: %17

Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, doluluk oranlarının bu seviyelere düşmesinde önemli rol oynadı. İSKİ, megakentte su tüketimi konusunda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul’un barajlarındaki güncel tablo, su yönetimi ve tasarruf uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki aylarda yağışların seyrinin doluluk oranları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.