  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul baraj doluluk oranları nedir? 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları
Takip Et

İstanbul baraj doluluk oranları nedir? 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul’da baraj doluluk oranlarının yüzde 20 bandına kadar gerilemesi, şehirde ikamet eden milyonlarca vatandaşın gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bahar dönemlerinde yüzde 80’in üzerine çıkan doluluk oranları, yaz aylarıyla beraber süratle aşağı inerek hassas eşiklerin gerisine düştü. Peki İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İşte detaylar

GÖKTUĞ EFİL
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul baraj doluluk oranları nedir? 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları
Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Kasım 2025 tarihli güncel baraj verilerini açıkladı. Paylaşılan son rakamlar, su seviyelerinde riskli seyrin sürdüğünü gösteriyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları nedir? İte 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranları nedir?

İSKİ verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı %20,29 seviyesine kadar düştü. Bu oran, geçtiğimiz yılların aynı dönemine kıyasla daha düşük ve İstanbul’un su ihtiyacı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir seviyeyi işaret ediyor.

 21 Kasım 2025 güncel İstanbul baraj doluluk oranları

Alibey: %12

Büyükçekmece: %22

Darlık: %2

Elmalı: %50

Istrancalar: %20

Kazandere: %1

Pabuçdere: %3

Sazlıdere: %19

Terkos: %22

Ömerli: %17

Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi, doluluk oranlarının bu seviyelere düşmesinde önemli rol oynadı. İSKİ, megakentte su tüketimi konusunda vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul’un barajlarındaki güncel tablo, su yönetimi ve tasarruf uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koyarken, önümüzdeki aylarda yağışların seyrinin doluluk oranları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gündem
Mersin merkezli operasyon: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Mersin merkezli operasyon: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı
Bahis operasyonu: Fedlan Kılıçaraslan ve Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten yakalama kararı
Bahis operasyonu: 2 isme kırmızı bülten yakalama kararı çıkarıldı
Aynı ilaç firması, yine ölüm! 3 yaşındaki Karan da yaşamını yitirmiş
Aynı ilaç firması, yine ölüm! 3 yaşındaki Karan da yaşamını yitirmiş
Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: Tarih ve millet affetmeyecek
Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: Tarih ve millet affetmeyecek
Erbakan: Meclis'in Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz
Erbakan: Meclis'in Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz
İmralı'ya gitmeme kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı
İmralı'ya gitmeme kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı