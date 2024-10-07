İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı: Barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ekim'de 36.96 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.76 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.3 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.6 ile Kazandere Barajı oldu.

7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 7.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.35

• Darlık Barajı yüzde 41.17

• Elmalı Barajı yüzde 56.3

• Istrancalar Barajı yüzde 18.89

• Kazandere Barajı yüzde 4.6

• Pabuçdere Barajı yüzde 17.44

• Sazlıdere Barajı yüzde 47.48

• Terkos Barajı yüzde 52.54

• Ömerli Barajı yüzde 29.29