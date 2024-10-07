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İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı: Barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su temin eden barajlardaki doluluk oranları, İSKİ verilerine göre yüzde 36.76 seviyesine geriledi. Barajlardaki doluluk oranındaki azalma devam ediyor.

Haber Merkezi
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İstanbul barajları alarm veriyor! İSKİ açıkladı: Barajların doluluk oranında son durum
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İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlara rağmen barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 6 Ekim'de 36.96 iken bugünkü verilere göre yüzde 36.76 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.3 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.6 ile Kazandere Barajı oldu.

7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 7.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 39.35

• Darlık Barajı yüzde 41.17

• Elmalı Barajı yüzde 56.3

• Istrancalar Barajı yüzde 18.89

• Kazandere Barajı yüzde 4.6

• Pabuçdere Barajı yüzde 17.44

• Sazlıdere Barajı yüzde 47.48

 • Terkos Barajı yüzde 52.54

• Ömerli Barajı yüzde 29.29

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