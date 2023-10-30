İstanbul barajları dibi gördü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) tüm İstanbullulara su tasrrufu çağrısı geldi. Çünkü mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava yüzünden kuraklık devam ederken, baraj ve göllerdeki su miktarı da her geçen gün azalıyor.

İSKİ, verilerine göre 30 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 18.88'e indi.

Barajlardaki kritik düşüşün ardından İstanbullulara su tasarrufu çağrısı geldi. İSKİ su tasarrufu için şu önerilerde bulundu;

• Banyo yapmak yerine duş alın ve süresini kısaltın

• Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör takın.

• Meyveleri ve sebzeleri akan suyun altında yıkamayın

• Ellerinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken suyu kapatın