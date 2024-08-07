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İSKİ açıkladı! İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı güncel verilere göre yüzde 55,65 seviyesine geriledi. Şehrin su kaynaklarından Istrancalar Barajı'ndaki su miktarı yüzde 32,5, Terkos Barajı'nda yüzde 69,62, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 52,5, Alibey Barajı'nda ise yüzde 23,31 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı! İstanbul barajlarında son durum ne?
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı güncel verilere göre ortalama yüzde 55,65 seviyelerine indi. Yaz sıcakları ve kuraklık etkisiyle Alibey Barajı'nda su seviyelerinde belirgin bir çekilme gözlemlendi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl barajlardaki doluluk oranı 6 Mayıs'ta yüzde 83,43'e kadar yükselmişti. Ancak, bu tarihten sonra oranlarda bir düşüş yaşandı. Bugün itibarıyla İSKİ'nin verilerine göre, barajların doluluk oranı ortalama yüzde 55,65 olarak ölçüldü.

İstanbul’daki barajlarda su seviyeleri şu şekilde ölçüldü

Istrancalar'da su miktarı yüzde 32,5, Terkos'ta yüzde 69,62, Sazlıdere'de yüzde 52,5, Alibey'de yüzde 23,31, Büyükçekmece'de yüzde 53,03, Ömerli'de yüzde 59,61, Darlık'ta yüzde 58,59, Elmalı'da yüzde 61,79, Pabuçdere'de yüzde 36,55 ve Kazandere'de yüzde 24,99.

 Bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan toplamda 326,73 milyon metreküp su alındı, ayrıca içme suyu arıtma tesislerinden İstanbul'a sağlanan su miktarı 689,2 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Alibey Barajı'nda yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle su seviyelerinin yüzde 20'ye kadar düştüğü, bazı bölgelerde ise toprakların kuruduğu gözlemlendi.

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