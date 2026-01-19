İstanbul barajlarında yeni seviye belli oldu! İSKİ'den açıklama

İstanbul’da son haftalarda etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kentin su rezervlerinde yükselmeye neden oldu. Ancak bir yıl önceki rakamlara bakıldığında İstanbul'da barajlardaki su doluluk oranlarında büyük düşüş göze çarptı.

İSKİ, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta yüzde 22 seviyelerindeki doluluk oranları yoğun yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yükselmeye başladı. İSKİ, 19 Ocak 2026 itirari ile İstanbul'da genel baraj doluluk oranını 24,65 olarak ölçtü.

19 Ocak 2025'te ise doluluk oranları yüzde 51.4 seviyesindeydi.

İstanbul'da ilçe ilçe baraj doluluk oranları

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı yüzde 32,76

Darlık barajı yüzde 40,06

Elmalı barajı yüzde 71,98

Terkos barajı yüzde 16,43

Alibey barajı yüzde 19,05

Büyükçekmece barajı yüzde 17,83

Sazlıdere barajı yüzde 14,9

Istrancalar yüzde 31,98

Kazandere yüzde 7,61

Pabuçdere 8,27