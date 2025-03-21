İstanbul Barosu avukatları Taksim'e yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınmasının ardından avukatlar Çağlayan Adliyesi'nden Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Avukatlara polis müdahale etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan paylaşımda, PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Çağlayan Adliyesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.
İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığı açıklandı.
Avukatlara polis müdahalesi
İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son verilmesi üzerine avukatlar tepki gösterdi. Taksim'e yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti.
Avukatlar İstiklal Caddesi'ne çıktı
Çağlayan'dan Taksim'e doğru yürüyüşe geçen İstanbul Barosu üyesi avukatlar 21.40'ta İstiklal Caddesi’nde çıktı. Avukatlar Taksim'de “İşte Taksim, işte direniş” sloganları attı.