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İstanbul Barosu davası başladı! Yönetim hakim karşısında

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi hakkında açılan davanın ilk duruşmasına destek için onlarca avukat katıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Barosu davası başladı! Yönetim hakim karşısında
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle açılan davanın ilk duruşması görülüyor.

Davaya yoğun katılım var

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma, yoğun katılım nedeniyle 21. Asliye Ticaret Mahkemesi salonuna alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, bir önceki Baro Başkanı Filiz Saraç ile çok sayıda avukat ve hak savunucuları destek için duruşma salonu önüne geldi. Salon girişinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile bu ölümleri protesto ederken gözaltına alınan gazeteciler için yaptıkları açıklama nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açmıştı.

Baroya "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamaları yöneltilmişti.

Hazırlanan iddianamede, İbrahim Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep ediliyor.

İddianamenin talep kısmında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun Baro'nun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi başlıklı 77'nci maddesinin 5'nci fıkrasına yer veriliyor.

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