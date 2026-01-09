İstanbul Barosu davası: İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri beraat etti

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan “basın ve yayın yoluyla terör propagandası yapmak” ve “basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgi yaymak” davasının karar duruşması bugün yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, suçun unsurları oluşmadığı belirtilerek beraat kararı verildi.

Duruşmayı izlemeye kimler geldi?

Dava, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi önünde bulunan 1 No’lu salonda görüldü.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın aktardığına göre duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, TBB Yönetim Kurulu, onlarca il barosu başkanı, uluslararası hukuk kurumları, Avrupa'dan gelen avukatlar, DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, eski CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni, eski Avcılar Belediye Başkanı Turan Hancerli katıldı.

İstanbul Barosu yönetiminin yargılandığı davayı; 83 farklı ülkenin hukukçularını temsil eden 30 baro ile 17 uluslararası hukuk birliğinin, aralarında çok sayıda baro başkanı ve üst düzey yöneticinin de bulunduğu temsilcileri bizzat gözlemci olarak takip etti.

Ne oldu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye’de öldürüldüğü belirtilen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile bu ölümleri protesto ederken gözaltına alınan gazeteciler için yaptıkları açıklama nedeniyle İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında iddianame hazırlamıştı.

Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerine, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamaları yöneltilmişti.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Baro yönetiminin görevden alınmasına karar verilmişti.

İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve seçim yapılması talebiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hukuk davası açılmıştı. 21 Mart 2025 tarihinde karar çıkmış, baro yönetiminin görevden alınmasına hükmedilmişti.

İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, kararın Anayasa'ya, baroların özerk yapısına ve savunma mesleğinin güvencelerine aykırı olduğunu belirterek hukuki itiraz yollarına başvurmuştu.