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İstanbul Barosu, İmamoğlu protestolarının bilançosunu açıkladı!

İstanbul Barosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara dair acı verici verileri açıkladı. 21 Mart’tan itibaren yapılan eylemlerde 20’si çocuk olmak üzere toplam 447 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 177’sinin ise tutuklandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Barosu, İmamoğlu protestolarının bilançosunu açıkladı!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların bilançosu açıklandı. İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart'tan itibaren 20'si çocuk olmak üzere toplam 447 kişinin gözaltına alındığı, 177'sinin ise tutuklandığı ifade edildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu tarafından 21.03.2025 tarihinden bu yana kentimizdeki toplumsal olaylar sırasında yaşanan gözaltılar ve hak ihlâlleri titizlikle takip edilmektedir. Kesin sayıları tespit etmekte güçlükler yaşanmakla birlikte Baromuza gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul iliyle ilgili bilgiler şu şekildedir; 21 Mart 2025 tarihinde 67, 22 Mart 2025 tarihinde 217, 23 Mart 2025 Tarihinde 105, 24 Mart 2025 tarihinde 58 yurttaş olmak üzere toplam 447 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 20’si çocuktur.

21 Mart günü gözaltına alınan 20 kişi hakkında adli kontrol uygulanmış, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş, 44 kişi serbest bırakılmıştır, 22-23 Mart tarihlerinde gözaltına alınanlardan 174 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı süresi devam edenlerin ifade işlemleri devam etmektedir. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32. Maddesi uyarınca tutuklama kararı ölçüsüzdür, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri hakkının, özgürlük ve güvenlik hakkının, öğrenciler bakımından eğitim hakkının ihlâlidir. İfadeler tamamlandıkça bilgilendirmeye devam edilecektir."

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