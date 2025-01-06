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İstanbul Barosu üyeleri yarın ifade verecek

İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, baro hakkında başlatılan "terör" soruşturması için yarın ifade verecek. Baro'dan yapılan açıklamada, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın destek için adliyede olacağı kaydedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Barosu üyeleri yarın ifade verecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma gerekçesi olarak ise İstanbul Barosu'nun Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'de öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama gösterildi. 

Baro başkanları destek için adliyeye gelecek 

İstanbul Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yarın (7 Ocak) Çağlayan Adliyesinde ifade vereceği duyuruldu.

Açıklamada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çeşitli illerden çok sayıda Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesinin de destek için adliyede olacağı belirtildi.

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