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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda avukat Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

"WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldı"

Epözdemir'in, 2015'te "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait bez parçasıyla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yurt dışından geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Epözdemir'in evinde ve avukatlık ofisinde arama işlemleri sürüyor.

İstanbul Barosu'ndan açıklama

İstanbul Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, 4 gün önce gittiği Strasbourg'da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı dönüşünde bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır. İfadeye çağrılmak yerine gözaltı işlemi uygulanması açıkça hukuka aykırı olup, süreç Baromuzca takip edilmektedir." 

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