İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, hakkında beraat kararı verildi.

İddianamede, Epözdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Ne oldu?

Epözdemir'in HDK Bağcılar başkanı olduğu iddiasıyla açılan davada Epözdemir'in 10 Eylül 2015'te HDK'nın talimatıyla kurulduğu öne sürülen "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubuna üye olduğu ve gruptaki üyelerle Cizre'de yaşanan olaylara destek vermeye gittikleri iddia ediliyordu.

İddianamede "örgüte ait yayınlar yapan bir internet sitesinde de 15 Eylül 2015'te, Cizre halkına ve Kuzey Kürdistan halkına sahip çıkılarak eylemler yapılması gerektiğine ilişkin yayınlar yapıldığı" vurgulandı.

Ayrıca iddianamede, Epözdemir'in HDK'nın Cizre’yle ilgili açıklamalarından sonra kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği, burada terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu ve örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği öne sürülmüştü.

Görüntü tespit içeriklerine de yer verilen iddianamede, Epözdemir'in boynunda sarı-kırmızı-yeşil renklerde, ortasında yıldız bulunan terör örgütü PKK bayrağıyla etkinlikte bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede yer verilen ifadesinde Epözdemir, İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle soruşturmanın baroyu hedef aldığını dile getirmişti.

Örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüten akrabası veya yakını olmadığını söyleyen Epözdemir, "Herhangi bir şekilde PKK/KCK terör örgütü KCK-TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünü silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bağımın olması yaşam şeklime aykırıdır" savunmasında bulunmuştu.