İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davaname ile açılan davada, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün yapılan duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, Anayasa'ya aykırılık iddialarını, tanık dinlenmesi ve Türkiye Barolar Birliği'nden görüş alınması taleplerini reddetti. Mahkeme, reddihakim talebini de ''inandırıcı delil ve emare gösterilmediği'' gerekçesiyle kabul etmedi.

İstanbul Barosu yönetiminin görevine son verildi

Davanameyi kabul eden mahkeme, İstanbul 1 No'lu Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince son verdi. Mahkeme, kararın kesinleşmesine müteakip görevlerine son verilen yönetim kurulu üyeleri yerine Avukatlık Kanunu'ndaki usul ve esaslara göre en geç 1 ay içerisinde yenilerinin seçilmesine karar verdi.

2 hafta için İstinaf'a taşınacak

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşınabilecek.

Mahkemenin atıfta bulunduğu Avukatlık Kanunu'nun 77'inci maddesinin 5'inci fıkrası amaçları dışında faaliyet gösteren baroların yönetiminin görevlerine son verilebileceğini düzenliyor.

"Baroya gidiyorum, görevimin başındayım"

Kaboğlu da şu ifadelerle karara tepki gösterdi:

Kara bir gün. Bugün adalet sarayında belki adaletin çöküşüne tanık oluyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyetinin Adalet Sarayı Çağlayan Sarayı ile sınırlı değildir. Bugün bütün savunma örgütüne meslektaşımıza bugün büyük güç vermiştir bu büyük haksızlık. İnanıyoruz ki bugün bizim İstanbul Barosu yönetimi olarak her zaman öne sürdüğümüz hukukun ortak paydalarında ortak paydalarında buluşma günüdür. Daha güçlü bir şekilde hukuku etkili kılmak için birlikte çalışacağız. Yolumuz açık olsun. Ben Baroya gidiyorum. Görevimin başındayım. Kuşkusuz haksız kararlarla avukatlık hukuk tarhikine sürülen bu kara leke ile beni ve avukatların ortak iradesi ile seçilen yönetim kurulunu görevden alabilirler fakat biz ülkemizde hukuk devleti tesis edilinceye kadar son nefesimize dek sürekli bir çaba içerisinde olacağımız konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

"Herkes için hukuk her zaman hukuk her yerde hukuk"

Herkes için hukuk her zaman hukuk her yerde hukuk. Bugün bizi bu hukuksuzlukla karşı karşıya bırakanların da bir gün hukuka ihtiyaçları olacaktır. Ama Anayasa'yı bilerek ve isteyerek ihlal eden hiçbir yargı mensubunun Türkiye'nin hiçbir barosu üyesi olmaya hakkı yoktur. Savunma mesleği kutsaldır. Savunma mesleği hukukun üstün ilkeleri doğrultusunda ışığında yerine getirilir. Savunma mesleği hiç kimseden izin almaz. Savunma mesleği Özerktir, demokratiktir ve Türkiye cumhuriyetinin temelidir.

Çevik kuvvet adliyeye girdi

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinin içinde bulunan Themis heykeli önünde toplanan İstanbul Barosu avukatlarının etrafına çevik kuvvet getirildi.