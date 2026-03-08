İstanbul Barosu’ndan Beyoğlu Kaymakamlığı’nın 8 Mart yasağına dava

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da 24'üncü Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'e çağrı yapıldı. Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

"Söz konusu karar hukuka aykırı niteliktedir"

Yasaklamalarin ardından İstanbul Barosu dava açtı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Temel hak ve özgürlükleri keyfi biçimde kısıtlayan söz konusu yasak kararının gerekçesi kabul edilebilirlikten yoksun olup büsbütün hukuka aykırı niteliktedir. Bu doğrultuda İstanbul Barosu tarafından hukuka aykırılığı sabit olan yasaklama kararına ilişkin olarak idari işlemin iptali talebiyle bugün dava açılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların ve LGBTİ+'ların eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirdiği eylemlere yönelik sistematik yasaklama kararları rutin haline gelmiş olup anayasal haklar idarenin keyfi kararlarıyla ihlal edilmektedir. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün ve LGBTİ+'ların Onur Yürüyüşlerinin her yıl sistematik olarak yasaklanması, bu ihlallerin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu çerçevede, yetkilileri hukukun üstünlüğüne ve temel hak ve özgürlüklere uygun hareket etmeye davet ediyor; iptal davamızın takipçisi olacağımızı ve keyfi yasaklamaların son bulması için mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz"