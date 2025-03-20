İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu kararı: Seçimler ertelendi
İstanbul Barosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte 87 kişinin gözaltına alınması sebebiyle Genç Avukatlar Meclisi seçimlerini erteledi.
İstanbul Barosu, İBB ve çeşitli belediyelere düzenlenen operasyonda çok sayıda ismin gözaltına alınması nedeniyle Genç Avukatlar Meclisi seçimlerinin 6 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.
"Yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir"
Barodan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
"22 Mart 2025 günü yoğun bir katılımla yapılması planlanan Genç Avukatlar Meclisi seçimleri, ülkemizde yaşanan olağanüstü hukuksuzluk gündemi; kentimizin seçilmiş büyükşehir belediye başkanının, seçilmiş belediye başkanlarının ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle, başkan adaylarıyla yapılan görüş alışverişi sonrası alınan yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir. Tüm genç hukukçuları, avukatları hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."