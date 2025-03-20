İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu kararı: Seçimler ertelendi

İstanbul Barosu, İBB ve çeşitli belediyelere düzenlenen operasyonda çok sayıda ismin gözaltına alınması nedeniyle Genç Avukatlar Meclisi seçimlerinin 6 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

"Yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir"

Barodan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"22 Mart 2025 günü yoğun bir katılımla yapılması planlanan Genç Avukatlar Meclisi seçimleri, ülkemizde yaşanan olağanüstü hukuksuzluk gündemi; kentimizin seçilmiş büyükşehir belediye başkanının, seçilmiş belediye başkanlarının ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle, başkan adaylarıyla yapılan görüş alışverişi sonrası alınan yönetim kurulu kararıyla 6 Nisan 2025 tarihine ertelenmiştir. Tüm genç hukukçuları, avukatları hukuk ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."