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İstanbul Barosu'ndan Olağanüstü Kurultay kararı

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, 23 Şubat'ta yapılacak Olağanüstü Kurultay’a karar verdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul Barosu'ndan Olağanüstü Kurultay kararı
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İstanbul Barosunda, baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında görevlerine son verilmesi talebiyle açılan davaya dair açıklama gerçekleştirdi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu açıkladı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, açılan davaya karşı 23 Şubat'ta olağanüstü kurultay yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Kaboğlu, "Olağanüstü kurultay için İstanbul Barosu'nu avukatlarını 23 Şubat günü yapacağımız olağanüstü kurultay kararımızı burada açıklıyorum. Ve bu kurultay, 23 Şubat kurultayı, demokrasinin ne olduğunu, demokrasinin ancak hukuk yoluyla işlediğini, hukuk yoluyla inşa edilebileceğini İstanbul Barosu'nun 67.000 avukatı, bütün Türkiye Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere bütün Türkiye barolarının desteğiyle, bütün Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, yasama, yürütme ve yargıya, anayasal organlara duyuracak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu hakkında soruşturma açılmıştı

İstanbul Barosu hakkında, 19 Aralık’ta Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’e ilişkin yapılan açıklama nedeniyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan davanameda baro başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması talep ediliyor.

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