  İstanbul Barosu'ndan yeni adli yılın ilk gününde basın açıklaması
İstanbul Barosu, yeni Adli Yıl'ın ilk gününde Baro’nun İstiklal Caddesi’ndeki binası önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.

İstanbul Barosu, 2025-2026 Adli Yılı'nın açılışında dikkat çekici bir eylemle sesini duyuracak. Yarın (açılış günü) saat 11.00-12.00 arasında, İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önünde "Adaletin Olmadığı, Savunmanın Susturulmaya Çalışıldığı Adli Yıl, Kara Yıl" başlıklı bir basın açıklaması ve protesto eylemi düzenlenecek.

İstanbul Barosu tarafından yarınki basın açıklamasına yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

“Cezasızlık, demokratik iradenin gaspı, ihmaller, yurttaşların savunmasız bırakılma riski ve doğa katliamları... 2024-2025 adli yılında avukatlar engellemelerle karşılaştı, saldırıya uğradı, tehdit edildi, öldürüldü, tutuklandı. Savunmanın susturulmaya çalışıldığı “Adli Yıl, Kara Yıl” olarak kayıtlara geçti. Yeni dönemde “adil yargılanma hakkı” ve “adil yargılama yükümlülüğü” için önerilerimizin sunulacağı basın toplantımıza meslektaşlarımızı bekliyoruz."

