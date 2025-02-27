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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı!

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alt geçitte alev alev yandı. Otobüs küle dönerken, yolculardan yaralanan olmadı.

Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı!
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79 B Kayaşehir - Bakırköy seferini yapan 34 TP 7711 plakalı İETT otobüsü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçicinde motor kısmından alev aldı.

Alevler kısa sürede yayıldı

Alevler kısa sürede otobüsü etkisi altına aldı. Otobüs içerisinde bulunan yolcular panik halde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otobüs küle döndü. Daha sonra otobüs kontrollü şekilde kaldırıldı. Alev alev yanan otobüs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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