  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü cayır cayır yandı!
Takip Et

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü cayır cayır yandı!

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü cayır cayır yandı!
Takip Et

Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir 1. Kısım Arıkuşu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Olay sırasında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Araçtan inen otobüs şoförü, alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul barış müzakereleri | Rus heyeti Türkiye'ye geldiİstanbul barış müzakereleri | Rus heyeti Türkiye'ye geldiGündem

 

Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçiyorBakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara geçiyorEkonomi

 

Gündem
Yalova'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Yalova'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek
Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul görüşmeleri bugün Türkiye'de yapılacak! Taraflar ne istiyor?
Rusya-Ukrayna barışı için İstanbul görüşmeleri bugün Türkiye'de yapılacak! Taraflar ne istiyor?
Örgüt adına işlenen suçlara düzenleme geliyor: Yeni tahliyeler yolda
Örgüt adına işlenen suçlara düzenleme geliyor: Yeni tahliyeler yolda
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı!
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı!
İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı
İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı