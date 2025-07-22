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İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Başakşehir’de çayırlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Başakşehir'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki ağaçlık alanda, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye yayıldı. Görgü tanıkları, alevlerin hızla yükseldiğini ve yoğun dumanın bölgeyi sardığını aktardı.

Yüksek gerilim hatlarında patlamalar yaşandı

Yangının çıktığı alana yakın bölgede bulunan yüksek gerilim hatlarında da patlamalar yaşandığı ifade edildi. Patlamaların ardından bölgede korku dolu anlar yaşandı. Elektrik hatlarının tehlike oluşturması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ekipler yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ve diğer yeşil bölgelere sıçramasını önlemeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar Geliyor

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