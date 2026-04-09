  3. İstanbul Beşiktaş'taki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

İstanbul Beşiktaş'taki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 13'e yükseldi
Beşiktaş'ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelinin Kocaeli’de yakalandığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1'inin İzmit, 1'inin Konya, 1'inin Kocaeli'de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul'da gözaltına alındığı kaydedilmişti.

