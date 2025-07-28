İstanbul Beykoz'da orman yangını!
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan zarar gördü.