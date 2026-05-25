İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetiminden öğrenci ve personele mesaj: Yolumuza devam ediyoruz

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni, 22 Mayıs'ta Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmıştı.

Kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına” karar verildiği belirtilmişti. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni kararıyla üniversiteye yeniden faaliyet izni verildiği açıklandı.

Yönetimden öğrenci ve personele e-posta

Kararın ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi yönetimi, akademik personel, idari personel ve öğrencilere bilgilendirme e-postası gönderdi.

E-postada, kayyum heyeti tarafından yürütülen çalışmalar ve Yükseköğretim Kurulu'nun değerlendirmeleri sonucunda; öğrencilerin eğitim hakkı, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, öğrenciler ile ailelerin beklentileri ve kamu yararı gözetilerek üniversitenin faaliyetlerine devam etmesine karar verildiği belirtildi.

Üniversitenin resmî duyurusunda da eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut akademik takvim çerçevesinde kesinti olmaksızın sürdürüleceği ifade edildi.

“Eğitim kesintisiz sürecek”

Üniversite yönetiminin mesajında, “Alınan karar doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri mevcut akademik takvim çerçevesinde herhangi bir kesinti olmaksızın sürdürülecektir” denildi.

Yönetim, devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi, sahip olduğu akademik birikim, güçlü insan kaynağı ve kurumsal tecrübesiyle bilimsel üretim ve nitelikli eğitim anlayışını kararlılıkla yürütecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz güven, sabır ve kurumsal aidiyet için teşekkür ediyor tüm öğrencilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte geleceğe daha güçlü şekilde ilerleyeceğimize inanıyoruz.

Saygılarımızla"