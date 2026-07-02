  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Bahamalar bayraklı 215 metre boyundaki dev boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi nedeniyle boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Takip Et

Karadeniz ve Akdeniz arasındaki uluslararası deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan İstanbul Boğazı, özel nitelikli bir endüstriyel geminin geçişi nedeniyle geçici olarak rutin trafiğe kapatıldı.

Gemi İstanbul Boğazı’na güney yönünden giriş yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; İtalya limanlarından hareket ederek Romanya’ya doğru seyreden, Bahama Adaları bayraklı ve 215,9 metre uzunluğundaki "JSD6000" isimli derin deniz boru döşeme gemisi, sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na güney yönünden giriş yaptı. 

Dev gemi için istanbul boğazı'nda geçici trafik durduruldu

Güvenlik mevzuatları ve seyir emniyeti kuralları gereği, yüksek tonajlı ve özel nitelikli bu geminin geçişi esnasında İstanbul Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından geçici süreyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Dev geminin boğaz geçiş operasyonuna, olası bir acil duruma müdahale edebilmek amacıyla KEGM’e ait refakatçi römorkörler eşlik ediyor.

 

Demir cevheri fiyatları Çin-Fortescue gerilimiyle yükseldiDemir cevheri fiyatları Çin-Fortescue gerilimiyle yükseldiEmtia Haberleri

 

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiKüresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiEkonomi

 