İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Karadeniz ve Akdeniz arasındaki uluslararası deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan İstanbul Boğazı, özel nitelikli bir endüstriyel geminin geçişi nedeniyle geçici olarak rutin trafiğe kapatıldı.

Gemi İstanbul Boğazı’na güney yönünden giriş yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; İtalya limanlarından hareket ederek Romanya’ya doğru seyreden, Bahama Adaları bayraklı ve 215,9 metre uzunluğundaki "JSD6000" isimli derin deniz boru döşeme gemisi, sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na güney yönünden giriş yaptı.

Dev gemi için istanbul boğazı'nda geçici trafik durduruldu

Güvenlik mevzuatları ve seyir emniyeti kuralları gereği, yüksek tonajlı ve özel nitelikli bu geminin geçişi esnasında İstanbul Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından geçici süreyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Dev geminin boğaz geçiş operasyonuna, olası bir acil duruma müdahale edebilmek amacıyla KEGM’e ait refakatçi römorkörler eşlik ediyor.