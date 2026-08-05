İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Beykoz, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
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İstanbul Boğazı'nda Beykoz açıklarında seyir halindeki Panama bayraklı "Vela Prime" adlı kuru yük gemisi makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle gemi trafiği güvenlik gerekçesiyle her iki yönde geçici olarak durduruldu.