İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarış nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.
Yarışlar 17:00'ye kadar devam edecek
Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Yarışların saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.