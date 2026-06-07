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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarış nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.

Yarışlar 17:00'ye kadar devam edecek

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi. Yarışların saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

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