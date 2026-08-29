İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı kuru yük gemisi geçişi nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı
İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı "Deyi Endurance" isimli 289 metre uzunluğundaki geminin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.
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Liberya bayraklı " Deyi Endurance" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirdi.
289 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki gemi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde boğaz geçişini tamamladı.
Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun ve Kurtarma-7-9-11-14 römorkörleri eşlik etti.