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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek olması nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı
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Rusya’daki Kavkaz Limanı açıklarında insansız deniz aracı saldırısına maruz kalan Kamerun bayraklı Asteri adlı tankerin, kıyı emniyetine bağlı römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçirilecek olması nedeniyle boğazda transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği süre boyunca boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.

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