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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü durdurulan gemi trafiği, yarışların sona ermesiyle kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışlarının tamamlanmasının ardından kuzey-güney yönlü olarak açıldığı bildirildi.

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