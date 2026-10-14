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İstanbul Boğazı’nda 147 metrelik gemi sürüklendi: Ekipler kurtardı

İstanbul'dan Derince'ye seyir halindeyken Kuruçeşme önlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen 147 metre boyundaki Antigua ve Barbuda bayraklı "Bilbao Trader" adlı kuru yük gemisi kurtarıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı’nda 147 metrelik gemi sürüklendi: Ekipler kurtardı
Takip Et

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Derince'ye seyreden Antiuaga ve Barbuda bayraklı 147 metre boyundaki 'Bilbao Trader' isimli kuru yük gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle Kuruçeşme önlerinde sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde yolculuğuna devam ederek boğazdan ayrıldı.